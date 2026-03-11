Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Байер
20:45
АрсеналНе начат
Буде-Глимт
23:00
Спортинг ЛиссабонНе начат
Реал Мадрид
23:00
Манчестер СитиНе начат
ПСЖ
23:00
ЧелсиНе начат

"Тоттенхэм" установил клубный антирекорд

Поражение от "Атлетико" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов стало для "Тоттенхэма" исторически неудачным.
Фото: УЕФА
Лондонский клуб уступил мадридцам со счётом 2:5. Как сообщает статистический портал Opta Sport, эта неудача стала шестым подряд поражением "шпор" во всех официальных турнирах - подобной серии у команды ранее не было.

До игры в Лиге чемпионов лондонцы потерпели пять поражений подряд в матчах АПЛ.

Напомним, 18 марта состоится ответная встреча между командами в Лондоне.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится