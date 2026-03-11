Лондонский клуб уступил мадридцам со счётом 2:5. Как сообщает статистический портал Opta Sport, эта неудача стала шестым подряд поражением "шпор" во всех официальных турнирах - подобной серии у команды ранее не было.
До игры в Лиге чемпионов лондонцы потерпели пять поражений подряд в матчах АПЛ.
Напомним, 18 марта состоится ответная встреча между командами в Лондоне.
"Тоттенхэм" установил клубный антирекорд
Поражение от "Атлетико" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов стало для "Тоттенхэма" исторически неудачным.
Фото: УЕФА