"Тоттенхэм" установил клубный антирекорд

Поражение от "Атлетико" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов стало для "Тоттенхэма" исторически неудачным.

Фото: УЕФА

Лондонский клуб уступил мадридцам со счётом 2:5. Как сообщает статистический портал Opta Sport, эта неудача стала шестым подряд поражением "шпор" во всех официальных турнирах - подобной серии у команды ранее не было.



До игры в Лиге чемпионов лондонцы потерпели пять поражений подряд в матчах АПЛ.



Напомним, 18 марта состоится ответная встреча между командами в Лондоне.

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



Атлетико