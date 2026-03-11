"Ньюкасл" в концовке упустил победу над "Барселоной"

"Барселона" и "Ньюкасл" не выявили победителя в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Фото: УЕФА

Встреча завершилась со счётом 1:1. Счёт в игре открыл нападающий английского клуба Харви Барнс, который отличился в концовке встречи. На 90+6-й минуте гости получили право на пенальти, который реализовал Ламин Ямаль.



Ответный поединок противостояния состоится 18 марта.



Голы: Барнс, 86 - Ямаль, 90+6 (пен).



"Ньюкасл": Рамсдейл, Тиав, Триппьер (Ливраменто, 67), Бёрн, Холл, Жоэлинтон, Тонали, Барнс (Уиллок, 90+1), Эланга (Мерфи, 67), Рэмзи, Осула (Гордон, 67).



"Барселона": Гарсия, Канселу, Араухо (Эспарт, 88), Кубарси, Мартин, Педри (Ольмо, 70), Берналь (Касадо, 73), Фермин Лопес (Ферран Торрес, 88), Ямаль, Рафинья, Левандовски (Рэшфорд, 70).



Предупреждения: Тонали, 34, Канселу, 68, Уиллок, 90+4.

