Галатасарай
1 - 0 1 0
ЛиверпульЗавершен
Ньюкасл
0 - 0 0 0
Барселона1 тайм
Атлетико
1 - 0 1 0
Тоттенхэм1 тайм
Аталанта
0 - 0 0 0
Бавария1 тайм

Владелец "Акрона" отреагировал на слова Дзюбы о "Спартаке"

Владелец "Акрона" Павел Морозов высказался по поводу недавних заявлений капитана тольяттинской команды Артёма Дзюбы.
Фото: ФК "Акрон"
Ранее форвард допустил возможность возвращения в "Спартак", а также предположил, что тольяттинский клуб может прекратить существование в случае вылета из чемпионата.

Руководитель клуба заявил, что сейчас подобные разговоры неуместны и команде необходимо сосредоточиться на наборе очков.

- Сейчас не время рассуждать о возвращении в "Спартак", высказывать какие-то дестабилизирующие мысли о прекращении существования клуба, которые ни на чём не основаны.

Время собраться и набирать очки вместе с командой, капитаном которой он является, - цитирует Морозова Odds.ru.

На данный момент "Акрон" располагается на 11-й позиции, имея в активе 21 набранное очко.

Артём Дзюба является выпускником академии "Спартака". В структуре московского клуба нападающий находился до 2015 года.

