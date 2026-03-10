Владелец "Акрона" отреагировал на слова Дзюбы о "Спартаке"

Руководитель клуба заявил, что сейчас подобные разговоры неуместны и команде необходимо сосредоточиться на наборе очков.
- Сейчас не время рассуждать о возвращении в "Спартак", высказывать какие-то дестабилизирующие мысли о прекращении существования клуба, которые ни на чём не основаны.
Время собраться и набирать очки вместе с командой, капитаном которой он является, - цитирует Морозова Odds.ru.
На данный момент "Акрон" располагается на 11-й позиции, имея в активе 21 набранное очко.
Артём Дзюба является выпускником академии "Спартака". В структуре московского клуба нападающий находился до 2015 года.