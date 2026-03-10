Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Галатасарай
1 - 0 1 0
ЛиверпульЗавершен
Ньюкасл
0 - 0 0 0
Барселона1 тайм
Атлетико
1 - 0 1 0
Тоттенхэм1 тайм
Аталанта
0 - 0 0 0
Бавария1 тайм

"Ливерпуль" потерпел поражение от "Галатасарая"

"Галатасарай" добился минимальной победы над "Ливерпулем" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Фото: УЕФА
Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу турецкой команды. Единственный мяч в игре забил Марио Лемина, отличившийся в начале встречи.

Ответная встреча противостояния состоится 18 марта в Ливерпуле.

Гол: Лемина, 7.

"Галатасарай": Чакыр, Бардакджи, Санчес, Синго, Якобс, Торрейра, Лемина, Йылмаз, Сара, Ланг, Осимхен.

"Ливерпуль": Мамардашвили, ван Дейк, Конате, Гомес, Керкез, Гравенберх, Мак Аллистер, Салах, Виртц, Собослаи, Экитике.

Предупреждения: Керкез, 33.

