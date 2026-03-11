Ловчев высказался о работе Карседо в "Спартаке"

- Пока что Карседо ни в чем не виноват. Я всегда говорю: дайте тренеру поработать какое-то время. Сейчас Карседо увидел, какая у него защита. Потом у него появится план, как он будет справляться со всем этим делом.
Великий Бесков говорил, что ему нужно полгода, чтобы создать команду. Так дайте Карседо хотя бы столько же времени поработать, чтобы увидеть и всё понять, - цитирует Ловчева "Матч ТВ".
Хуан Карседо был назначен на пост главного тренера московского "Спартака" в январе текущего года, ранее испанский специалист занимал аналогичный пост в кипрском "Пафосе", а до этого на протяжении многих лет был помощником Унаи Эмери.
В первых двух турах весеннего этапа чемпионата России красно-белые одержали две победы - над "Сочи" (3:2) на выезде" и над "Акроном" (4:3) на домашнем стадионе. Также команда Хуана Карседо на выезде уступила московскому "Динамо" (2:5) в первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России. В 21 туре чемпионата России "Спартак" сыграет на выезде с петербургским "Зенитом".