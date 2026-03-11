Матчи Скрыть

Губерниев - о "Спартаке": должна быть команда, которая всех веселит

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о победе московского "Спартака" над "Акроном" (4:3) в 20 туре РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
По словам Губерниева, даже после победы он не верит в Карседо и считает, что у команды нет шансов в матче с "Зенитом".

- Как "Спартак" назначает тренера, так и играет. Должна быть команда, которая всех веселит. Кого-то со знаком плюс, кого-то со знаком минус. Обидно, потому что "Спартак" – великий клуб и должен бороться за победу в чемпионате.

Понимаю, что клуб обыграл "Акрон", но я всё равно не верю в Карседо. Пусть меня разубедят, и я буду счастлив. Против "Зенита" у команды не будет ни единого шанса, тем более матч в Петербурге, - цитирует Губерниева Metaratings.

Хуан Карседо был назначен на пост главного тренера московского "Спартака" в январе текущего года, ранее испанский специалист занимал аналогичный пост в кипрском "Пафосе", а до этого на протяжении многих лет был помощником Унаи Эмери.

В первых двух турах весеннего этапа чемпионата России красно-белые одержали две победы - над "Сочи" (3:2) на выезде" и над "Акроном" (4:3) на домашнем стадионе. Также команда Хуана Карседо на выезде уступила московскому "Динамо" (2:5) в первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России. В 21 туре чемпионата России "Спартак" сыграет на выезде с петербургским "Зенитом".

По итогам 20 сыгранных туров красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице российского чемпионата с 35 набранными очками в своем активе и отстают от лидирующего "Краснодара" на восемь баллов.

