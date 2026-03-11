Матчи Скрыть

Дзюба - о VAR: я до сих пор в шоке

Форвард "Акрона" Артем Дзюба высказался о работе системы VAR.
Фото: ФК "Акрон"
По словам Дзюбы, он все еще пребывает в шоке от некоторых отмененных голов в РПЛ.

- Знаете, я до сих пор в шоке от незасчитанного гола "Балтики" в ворота "Зенита", от моего гола (отменённый гол Дзюбы в матче "Оренбург" — "Акрон". — Прим.) и потом обалдел, когда "Ростов" забил гол "Балтике".

Какие офсайды там? Это прям какой-то сюр, если честно, - приводит слова Дзюбы "Чемпионат".

Напомним, что в 19 туре Российской Премьер-Лиги калининградская "Балтика" на выезде уступила петербургскому "Зениту" со счетом 0:1. Балтийцы могли повести в счете, однако главный арбитр после видеопросмотра отменил гол гостей из-за офсайда.

В текущем сезоне Артем Дзюба вышел на поле за тольяттинский "Акрон" в 18 матчах чемпионата России и записал на свой счет пять забитых мячей и четыре результативные передачи.

