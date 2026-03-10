Кечинов считает, что Дзюба не соответствует уровню "Спартака"

"Это уже нереально. Лучшие годы Артёма позади. При всём уважении, сейчас Дзюба не подошёл бы команде такого уровня и с такими задачами, как у "Спартака".
Он вполне неплохо смотрится в "Акроне". Опять-таки, исходя из его возраста и уровня команды в целом. Думаю, Артём пригодился бы любой команде второй восьмерки, но не топ-клубу", — отметил Кечинов в беседе со "Спорт-Экспрессом".
В текущем сезоне Артём Дзюба провёл за "Акрон" 18 матчей, в которых забил 5 мячей и отдал 4 результативные передачи. За "Спартак" он отыграл 166 матчей, забил 38 голов и отдал 23 ассиста (2006–2009, 2010, 2011–2013, 2014).