Кечинов считает, что Дзюба не соответствует уровню "Спартака"

Бывший футболист "Спартака" Валерий Кечинов прокомментировал слова нападающего "Акрона" Артёма Дзюбы о том, что он не прочь вернуться в стан красно-белых.
Фото: ФК "Акрон"
По мнению Кечинова, Дзюба, являющийся воспитанником "Спартака", сейчас не пригодился бы команде.

"Это уже нереально. Лучшие годы Артёма позади. При всём уважении, сейчас Дзюба не подошёл бы команде такого уровня и с такими задачами, как у "Спартака".

Он вполне неплохо смотрится в "Акроне". Опять-таки, исходя из его возраста и уровня команды в целом. Думаю, Артём пригодился бы любой команде второй восьмерки, но не топ-клубу", — отметил Кечинов в беседе со "Спорт-Экспрессом".

В текущем сезоне Артём Дзюба провёл за "Акрон" 18 матчей, в которых забил 5 мячей и отдал 4 результативные передачи. За "Спартак" он отыграл 166 матчей, забил 38 голов и отдал 23 ассиста (2006–2009, 2010, 2011–2013, 2014).

