«Готов ли я пригласить Томаса Мюллера в «Динамо»? Да, можно попросить сделать это. Желько Бувач (спортивный директор «Динамо») долго работал в «Майнце», «Боруссии» Дортмунд — значит, у него может быть хорошая связь с Мюллером. Почему бы и нет? Это большой игрок с хорошими человеческими качествами. Обратиться к нему. Томас, пожалуйста, переходи в «Динамо» (Улыбается.), — заявил Личка «РБ Спорт».
Напомним, что 35-летний полузащитник не смог договориться о продлении контракта с «Баварией» и станет свободным агентом предстоящим летом. Текущая рыночная стоимость форварда, согласно данным Transfermarkt, составляет 6 миллионов евро.
Томас Мюллер — воспитанник «Баварии», который выступает за первую команду с 2009 года. За это время он провел 747 матчей, в которых забил 248 голов и отдал 274 результативные передачи.
Вместе с клубом он дважды становился победителем Лиги чемпионов, 12 раз — чемпионом Бундеслиги и 6 раз — обладателем Кубка Германии.
Личка пригласил Мюллера в "Динамо": Томас, пожалуйста, приходи
Главный тренер «Динамо» Марцел Личка выразил желание видеть Томаса Мюллера в московском клубе после его ухода из «Баварии».
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