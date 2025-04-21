- Тяжело говорить, что ЦСКА будет бороться за чемпионство. Отыграть 7 очков за 5 туров до конца чемпионата - это слегка безумно. Даже если бы "армейцы" обыграли "Крылья" и отрыв составлял бы 5 очков, это всё равно тяжёлая задача. Как ни крути, не только ЦСКА, но и все лидеры РПЛ будут терять очки, периодически это и происходит, - передаёт слова Алдонина "Чемпионат".
Московский ЦСКА набрал 48 очков в 25 матчах и занимает в турнирной таблице Российской премьер-лиги четвёртое место. Красно-синие уступают 7 очков лидирующему в чемпионской гонке "Краснодару", 5 очков идущему вторым петербургскому "Зениту" и 2 очка занимающему третью строчку московскому "Спартаку".
В 7 весенних матчах РПЛ ЦСКА набрал 17 очков, выдав победную серию из 5 матчей и дважды сыграв вничью.
"Отыграть 7 очков за 5 туров - это слегка безумно". Алдонин - о чемпионских перспективах ЦСКА
Экс-полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин оценил шансы красно-синих побороться за чемпионское звание в текущем сезоне.
Фото: ПФК ЦСКА