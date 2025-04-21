"На 7-й минуте Шадыханов не показал жёлтую игроку "Химок" за грубую игру. Затем — футболисту "Зенита" за неуважение к игре. Также Шадыханов не показал жёлтую игроку "Зенита" за симуляцию. И самый нашумевший момент: Барриос перед штрафной "Зенита" в пограничном моменте между красной и жёлтой попал сопернику по голени. Шадыханов продолжил игру.
Что Шадыханов делал на поле? Речь о 100-процентных карточках, самую шелуху я учитывать не стал", - приводит слова Федотова "Чемпионат".
Встреча между петербургским "Зенитом" и подмосковными "Химками" прошла 20 апреля в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена" в рамках 25-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25. Матч завершился победой сине-бело-голубых со счётом 1:0 - единственный гл в игре на 22-й минуте забил Лусиано.
Встречу обслуживала судейская бригада во главе с 38-летним арбитром Павлом Шадыхановым, а в роли ВАР выступал Артём Чистяков.
Экс-судья Федотов раскритиковал арбитра матча "Зенит" - "Химки"
Бывший арбитр Игорь Федотов оценил судейство в матче 25-го тура РПЛ сезона-2024/25 между "Зенитом" и "Химками" (1:0).
Фото: ФК "Зенит"