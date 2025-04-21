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Гурцкая: хочется у "Спартака" спросить: "Как вы хотели забить гол с Гарсией?"

Футбольный агент Тимур Гурцкая поделился своим мнением об игре нападающего московского "Спартака" Ливая Гарсии.
Фото: ФК "Спартак"
"У меня нет слов. На каком основании выходит Гарсия на поле? Понятно, что все говорят, что "Спартак" – команда лилипутов, хотелось бы навязать борьбу, большого игрока поставить. Но в данной ситуации Ливай ничего не дает для игры. Вот "Спартаку" и [хочется] задать вопрос: "Как вы хотели забить гол с Гарсией?" – сказал в новом выпуске интернет-шоу "Это футбол, брат!" [цитата по Sports].

Нападающий Ливай Гарсия стал игроком московского "Спартака" в феврале 2025 года. С тех пор тринидадский форвард в общей сложности принял участие в 9 официальных матчах, в которых результативными действиями не отметился.

По информации СМИ, сумма компенсации за переход 27-летнего футболиста из греческого АЕКа в "Спартак" составила 18,7 млн евро, что стало рекордом для красно-белых. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан на срок до 30 июня 2028 года.

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