"Максименко является лучшим игроком "Спартака" этого сезона. Потеря его перед дерби с ЦСКА может сыграть ключевую роль для результата команды", - цитирует Камоцци Metaratings.
Напомним, из-за полученного повреждения голкипер Александр Максименко не принимал участия в матче минувшего 25-го тура РПЛ с "Акроном" (3:2). В составе "красно?белых" дебютировал Илья Помазун.
Столичное дерби в рамках 26-го тура чемпионата России между "Спартаком" и ЦСКА состоится в ближайшую субботу, 26 апреля. Игра пройдет на стадионе "Лукойл Арена" и начнется 19:30 по московскому времени.
Камоцци: потеря Максименко перед дерби с ЦСКА может сыграть ключевую роль для "Спартака"
Бывший советник экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна Франко Камоцци высказался о травме вратаря красно-белых Александра Максименко.
Фото: ФК "Спартак"