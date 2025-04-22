Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Манчестер Сити
22:00
Астон ВиллаНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Валенсия
0 - 0 0 0
Эспаньол1 тайм
Барселона
22:30
МальоркаНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Нант
21:45
ПСЖНе начат

"Пари НН" выкупил хавбека Александра Эктова у "Краснодара"

Спортивный директор "Пари НН" Александр Удальцов рассказал о будущем арендованного у "Краснодара" полузащитника Александра Эктова.
Фото: ФК "Пари НН"
- У Эктова в контракте опция выкупа. Приняли по нему решение?

- Она уже применена, потому что было автоматической. Александр сыграл определенный процент игр, поэтому летом станет полноценным игроком "Пари НН".

Александр Эктов был арендован нижегородским "Пари НН" у футбольного клуба "Краснодар" до конца текущего сезона. За это время игрок принял участие в общей сложности в 21 официальном матче, забил 1 гол, отдал 2 голевые передачи, получил 4 жёлтые карточки.

Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 29-летнего футболиста составляет 800 тысяч евро.

Источник: Odds.ru

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится