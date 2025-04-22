- У Эктова в контракте опция выкупа. Приняли по нему решение?
- Она уже применена, потому что было автоматической. Александр сыграл определенный процент игр, поэтому летом станет полноценным игроком "Пари НН".
Александр Эктов был арендован нижегородским "Пари НН" у футбольного клуба "Краснодар" до конца текущего сезона. За это время игрок принял участие в общей сложности в 21 официальном матче, забил 1 гол, отдал 2 голевые передачи, получил 4 жёлтые карточки.
Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 29-летнего футболиста составляет 800 тысяч евро.
Источник: Odds.ru
"Пари НН" выкупил хавбека Александра Эктова у "Краснодара"
Спортивный директор "Пари НН" Александр Удальцов рассказал о будущем арендованного у "Краснодара" полузащитника Александра Эктова.
Фото: ФК "Пари НН"