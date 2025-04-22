"Спартак" в пелотоне команд, которые претендуют на чемпионство. Но зацепиться за него команде будет архисложно. У конкурентов календарь чуть проще, особенно у "Зенита". Очень много будет зависеть от субботы [26 апреля - прим. ред.]. Тур будет судьбоносным для некоторых команд, но мне не верится, что "Спартак" зацепится за чемпионство. Думаю, что золото между собой разыграют "Краснодар" и "Зенит", - приводит слова Генича "Матч ТВ".
После 25-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 московский "Спартак" имеет в своём активе 50 очков, которые сейчас позволяют команде занимать третье место. Выше красно-белых в турнирной таблице находятся "Краснодар" (55 очков) и "Зенит" (53 очка).
В 26-м туре состоятся такие матчи, как "Динамо" (Махачкала) - "Краснодар" (25 апреля), "Динамо" (Москва) - "Зенит", "Спартак" - ЦСКА (26 апреля).
Генич: зацепиться за чемпионство "Спартаку" будет архисложно - мне в это не верится
Футбольный комментатор Константин Генич поделился своим мнением о шансах "Спартака" стать чемпионом России по итогам текущего сезона.
Фото: ФК "Спартак"