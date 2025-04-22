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Пономарёв: где спартаковские россияне? Академия "Спартака" вхолостую работает что ли?

Бывший игрок сборной СССР Владимир Пономарев отреагировал на информацию о том, что "Спартак" в текущем сезоне является худшим клубом РПЛ по голам россиян.
Фото: ФК "Спартак"
"Это неправильно совсем. Ни в какие ворота не лезет! Очень много забивают иностранцы. А россияне-то спартаковские где? Вот он результат. Это ненормально, что в "Спартаке" так мало россиян. У них же работает академия, школа. Где выпускники-то все? Вхолостую работает академия что ли? Значит, ребята в "Спартаке" нулевые", — приводит слова Пономарёва Legalbet.

Ранее телеграм-канал Opta Sports опубликовала информацию, согласно которой московский "Спартак" в текущем сезоне является худшим клубом Российской Премьер-Лиги по голам, забитыми отечественными футболистами — 3 (а именно, 2 гола забил Наиль Умяров, а 1 гол - Данил Пруцев). На долю 8 легионеров, в свою очередь, пришлось 45 голов.

Лучшим бомбардиром красно-белых в чемпионате России сейчас является коста-риканский форвард Манфред Угальде (на его счету 16 забитых голов)

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