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Гришин: Максименко — один из лучших вратарей в России

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высоко оценил игру Александра Максименко в сезоне 2024/25.
Фото: ФК "Спартак"
«Максименко в этом сезоне основной вратарь «Спартака». Он играет неплохо, не очень стабильно, но в этом сезоне ему и команда помогает, и сам он очень сильно прибавил. Поэтому не просто так он попал в сборную России. Я считаю, что это на данный момент один из лучших вратарей в России», — заявил Гришин «Матч ТВ».

Максименко — воспитанник академии «Спартака», и с 2018 года он выступает за основной состав. За это время он провел 194 матча.

В текущем сезоне на счету Максименко 24 матча в Российской Премьер-Лиге и 2 игры в Кубке России. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2026 года. Согласно данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 27-летнего голкипера составляет 4,5 миллионов евро.

После 25 туров «Спартак» набрал 50 очков и занимает третье место в турнирной таблице.

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