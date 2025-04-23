- Смотрю ли матчи РПЛ? Обзоры - постоянно. Сами матчи не получается. Мне сложно судить, кто в порядке по игре. Я бы хотел выразить симпатию тем командам, кто играет в пас, низом, в футбол. Знаю, что три команды претендуют на титул. Думаю, в конце концов "Зенит" снова выиграет чемпионат, - передаёт слова Головина "Чемпионат".
За пять туров до финиша сезона в Российской премьер-лиге лидером чемпионской гонки является "Краснодар", который набрал 55 очков в 25 матчах. Второе место с 53 очками занимает петербургский "Зенит", который до этого выиграл шесть чемпионских титулов подряд. На третьей строчке находится московский "Спартак", набравший в 25 играх 50 очков.
Головин: думаю, в конце концов чемпионат России снова выиграет "Зенит"
Атакующий полузащитник "Монако" Александр Головин ответил на вопрос о чемпионской гонке РПЛ текущего сезона.
Фото: ФК "Зенит"