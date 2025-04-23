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Червиченко: чемпионом всё же станет "Зенит". "Краснодар" дрогнет, они боятся быть наверху

Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко поделился с Rusfootball.info мыслями по поводу борьбы за чемпионство в РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"
- Думаю, что чемпионом всё же станет "Зенит". "Краснодар", скорее всего, дрогнет. Ярко об этом говорит игра "быков" с "Зенитом", когда они были в часе от чемпионства. Все складывалось в их пользу, и в этот момент, как обычно, сработала их робость: испугались, прижались, а потом их загнали в угол.

Думаю, что что-то подобное у них может произойти и в последнем туре с "Динамо". В тот момент, думаю, они и дрогнут. Они боятся быть наверху. У них ментальная проблема. И уже не один год.


Виктория Яковлева, Rusfootball.info

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