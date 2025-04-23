- Матч с «Зенитом» был важным для «Краснодара» с точки зрения разрыва по очкам. Сейчас питерцы сократили отрыв. Это больше психологический момент. Хотелось бы, чтобы «Краснодар» справился с давлением и дотянул до чемпионства, - сказал Руслан корреспонденту "Чемпионата".
В 25 туре РПЛ "Краснодар" и "Зенит" одержали победы над "Ахматом" (3:1) и "Химками" (1:0) соответственно. На данный момент "быки" занимают первую строчку в таблице, имея в своем активе 55 очков. В следующем туре команда Мурада Мусаева встретится с "Динамо" Махачкала на выезде. Встреча состоится 25 апреля в 19:30. Ближайшими конкурентами "Краснодара" являются "Зенит" (53 очка), "Спартак" (50 очков) и ЦСКА (48 очков).
Нахушев: хотелось бы, чтобы "Краснодар" дотянул до чемпионства
Экс-защитник "быков" Руслан Нахушев рассказал, кому отдает предпочтение в чемпионской гонке Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Краснодар"