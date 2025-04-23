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Источник: Сулейманов может вернуться в "Пари НН"

Нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов может вернуться в «Пари НН» в случае, если нижегородцы сохранят место в Российской Премьер-Лиге.
Фото: ФК "Локомотив"
По информации источника, речь идет о полноценном трансфере, а не очередной аренде.

Летом 2024 года Тимур Сулейманов присоединился к команде «Локомотив», перестав быть игроком «Пари НН». Он перешёл на правах свободного агента.

В текущем сезоне Сулейманов провёл за «Локомотив» 24 матча в Российской Премьер-Лиги и 10 матчей в Кубке России, забив 7 голов и отдав 1 голевую передачу. В общей сложности он провел 1188 минут на футбольном поле. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Согласно оценке портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 25-летнего нападающего составляет 1,5 миллиона евро.

Источник: Metaratings

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