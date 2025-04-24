- Я думаю, вопросы бы к нему были, даже если бы "Спартак" заплатил 2 млн евро. Ну а за 20 миллионов футболист должен делать разницу. Гарсия, мягко говоря, не впечатляет - ни движением, ни качеством, ни исполнением. Даже не знаю, за какое качество зацепиться, чтобы сказать, что в каком-то компоненте он приносит помощь "Спартаку". На сегодняшний день его трансфер - это очевидная ошибка, - передаёт слова Булатова Metaratings.ru.
27-летний нападающий сборной Тринидада и Тобаго Ливай Гарсия перешёл в московский "Спартак" из афинского АЕКа в феврале 2025 года, сумма трансферной компенсации по данным портала Transfermarkt составила 18,7 миллиона евро.
В 9 матчах за "Спартак" во всех турнирах (7 в Российской премьер-лиге, 2 в Кубке России) форвард не отметился результативными действиями.
Булатов: за 20 миллионов футболист должен делать разницу. Трансфер Ливая Гарсии - очевидная ошибка "Спартака"
Экс-полузащитник "Спартака" Виктор Булатов высказался об игре новичка красно-белых тринидадского форварда Ливая Гарсии.
Фото: ФК "Спартак"