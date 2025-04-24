- Врачи говорят, что идет с опережением графика восстановление. Реабилитологи работают с ним по 5-6 часов каждый день. Он уже выбросил костыли. Думаю, после майских праздников, может, начнет уже с мячом на поле работать. Все под пристальным контролем, - заявил Алексей "СЭ".
Напомним, в матче 19 тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 Константин Тюкавин получил травму крестообразной связки колена. 6 марта игрок был успешно прооперирован в Мюнхене.
На данный момент бело-голубые идут на пятой строчке в таблице, имея в своем активе 46 очков в 25 матчах. В следующем туре команда Марцела Лички примет на своем поле "Зенит". Встреча состоится 26 апреля в 14:00.
Агент Тюкавина - о восстановлении Константина после травмы: после майских праздников, может, начнет уже с мячом на поле работать
Агент нападающего "Динамо" Константина Тюкавина Алексей Сафонов рассказал о прогрессе в восстановительном процессе игрока.
Фото: "Чемпионат"