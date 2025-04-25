«Конечно, габаритный форвард, который еще и забивает, нужен любой команде. Такой футболист всегда пригодится — не только в основе, но и в запасе. Он может выйти и бороться за мяч, цепляться за него, а также помогать у своих ворот при угловых и стандартах. Такие футболисты могут выполнять большой объем работы, они пользуются популярностью. Но они стоят очень дорого, где их найти? Впрочем, «Локомотив» может играть и без такого нападающего, Воробьев и Сулейманов стараются, этого не отнять. Но, повторюсь, габаритный бомбардир пригодился бы «Локомотиву», как мне кажется. Да и не только «Локо», а любой команде. Но решать только главному тренеру, стоит ли заниматься поисками такого игрока», — заявил Булыкин «РБ Спорт».
В настоящее время в составе «Локомотива» выступают три центральных нападающих: Дмитрий Воробьев, Тимур Сулейманов и Владислав Сарвели.
Наибольшее количество времени на поле провел Дмитрий Воробьев, сыграв в 33 матчах и забив 9 голов, а также сделав 4 результативные передачи. Тимур Сулейманов и Владислав Сарвели почти с одинаковым результатом занимают второе и третье места.
Статистика Тимура Сулейманова: 34 матча, 7 голов, 1 результативная передача.
У Владислава Сарвели показатели следующие: 29 матчей, 3 гола, 5 результативных передач.
«Локомотив» располагается на шестой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 44 очка.
Булыкин: "Локомотиву" не помешал бы габаритный форвард, но найти его непросто
Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о необходимости усиления атакующей линии команды мощным нападающим.
Фото: ФК "Локомотив"