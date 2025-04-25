Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Динамо Мх
19:30
КраснодарНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Аталанта
21:45
ЛеччеНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Штутгарт
21:30
ХайденхаймНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
ПСЖ
21:45
НиццаНе начат

Булыкин: "Локомотиву" не помешал бы габаритный форвард, но найти его непросто

Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о необходимости усиления атакующей линии команды мощным нападающим.
Фото: ФК "Локомотив"
«Конечно, габаритный форвард, который еще и забивает, нужен любой команде. Такой футболист всегда пригодится — не только в основе, но и в запасе. Он может выйти и бороться за мяч, цепляться за него, а также помогать у своих ворот при угловых и стандартах. Такие футболисты могут выполнять большой объем работы, они пользуются популярностью. Но они стоят очень дорого, где их найти? Впрочем, «Локомотив» может играть и без такого нападающего, Воробьев и Сулейманов стараются, этого не отнять. Но, повторюсь, габаритный бомбардир пригодился бы «Локомотиву», как мне кажется. Да и не только «Локо», а любой команде. Но решать только главному тренеру, стоит ли заниматься поисками такого игрока», — заявил Булыкин «РБ Спорт».

В настоящее время в составе «Локомотива» выступают три центральных нападающих: Дмитрий Воробьев, Тимур Сулейманов и Владислав Сарвели.

Наибольшее количество времени на поле провел Дмитрий Воробьев, сыграв в 33 матчах и забив 9 голов, а также сделав 4 результативные передачи. Тимур Сулейманов и Владислав Сарвели почти с одинаковым результатом занимают второе и третье места.

Статистика Тимура Сулейманова: 34 матча, 7 голов, 1 результативная передача.

У Владислава Сарвели показатели следующие: 29 матчей, 3 гола, 5 результативных передач.

«Локомотив» располагается на шестой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 44 очка.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится