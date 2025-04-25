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Гидрометцентр: снежного покрова на матче "Спартак" — ЦСКА не ожидается

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд прокомментировал погодные условия, при которых состоится центральная встреча 26-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА.
Фото: ФК ЦСКА
«Температура воздуха в Москве продолжает снижаться. Если в среду воздух прогревался до 25 градусов, то в четверг температура составила 18-20 градусов. В пятницу и субботу понижение температуры продолжится, причем в ночь с субботы на воскресенье возможно понижение температуры до ноля градусов. При этом ожидаются осадки. Учитывая понижение температуры, не исключено, что к вечеру субботы кроме дождя возможно выпадение мокрого снега. Но снежный покров, конечно, не сформируется», — отметил Вильфанд «РБ Спорт».

Матче первого круга Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и ЦСКА прошел 2 ноября. Встреча состоялась на домашнем стадионе армейцев «ВЭБ Арена», и красно-белые одержали победу со счётом 2:0. Голы забили Тео Бонгонда и Хесус Медина.

После 25 туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. ЦСКА идет следом за красно-белыми, расположившись на четвертом мест и имея 48 очков в своем активе.

26 апреля состоится матч между «Спартаком» и ЦСКА. Игра пройдёт на домашнем стадионе красно-белых, «Лукойл Арена».

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