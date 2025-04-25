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Селюк — о долгах "Химок" перед Артигой: этот вопрос я в любом случае решу

Агент испанского тренера Франка Артиги Дмитрий Селюк прокомментировал информацию о задолженности по зарплате со стороны «Химок».
Фото: ФК "Химки"
«Поверьте мне, что этот вопрос я в любом случае решу — Артигу без денег не оставлю. Он ждет, никто не хочет обращаться в ФИФА. У нас хорошие отношения с клубом, не хотелось бы их портить», — заявил Селюк «РБ Спорт».

Франк Артига ушел с поста главного тренера «Химок» 14 апреля. Он возглавил команду в июне 2022 года. За время его работы «Химки» сыграли 31 матч: одержали 7 побед, 8 раз сыграли вничью и 16 раз проиграли.

После 25 туров Российской Премьер-Лиги «Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице, набрав 23 очка.

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