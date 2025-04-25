"Моё мнение, — Николич лучше Станковича. Мне больше нравится его работа. Во-первых, заслуг, как у тренера в российском чемпионате, у него побольше. Тактически, общение, всё у Николича лучше. "Армейцы" монотонно, но поднимаются по турнирной таблице. Они улучшают качество игры. Когда усилят нападение в межсезонье, они будут выглядеть ещё лучше. "Спартак" же играет импульсами: то вспыхнет, то погаснет. В принципе, как дёргающийся на бровке Станкович", — приводит слова Червиченко Legalbet.
Московские "Спартак" и ЦСКА встретятся друг с другом, в субботу, 26 апреля в рамках 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25. Начало встречи запланировано на 19:30 мск.
После 25-го тура РПЛ "Спартак" имеет в своём активе 50 очков и в турнирной таблице располагается на третьей строчке, а ЦСКА отстает от красно-белых на 2 очка и находится на четвертом месте.
Напомним, главный тренер "Спартака" Деян Станкович и наставник ЦСКА Марко Николич возглавили свои команды перед началом текущего сезона.
Червиченко: "Спартак" то вспыхнет, то погаснет, как дёргающийся на бровке Станкович
Бывший президент "Спартака" сравнил наставника красно-белых Деяна Станковича с главным тренером ЦСКА Марко Николичем.
Фото: ФК "Спартак"