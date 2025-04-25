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"Зенит" и ЦСКА оштрафованы за нецензурные кричалки фанатов в адрес "Спартака"

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил о штрафах, наложенных на ЦСКА и "Зенит".
Фото: ПФК ЦСКА
"Болельщики ЦСКА скандировали на 61-й минуте нецензурные кричалки в адрес "Спартака". Клуб оштрафован на 30 тысяч рублей. Болельщики "Зенита" скандировали нецензурные кричалки в адрес "Спартака". Клуб оштрафован на 30 тысяч рублей", - цитирует Григорьянца "Чемпионат".

После 25 сыгранных туров российской Премьер-лиги турнирную таблицу единолично возглавляет "Краснодар". Подопечные Мурада Мусаева набрали 55 очков и на два очка опережают петербургский "Зенит", занимающий на данный момент второе место. Тройку призеров замыкает московский "Спартак", набравший 50 баллов.

Сегодня, 25 апреля, "Краснодар" откроет своим матчем с "Динамо" Махачкала 26-й тур чемпионата России. Стартовый свисток запланирован на 19:30 по столичному времени.

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