"Болельщики ЦСКА скандировали на 61-й минуте нецензурные кричалки в адрес "Спартака". Клуб оштрафован на 30 тысяч рублей. Болельщики "Зенита" скандировали нецензурные кричалки в адрес "Спартака". Клуб оштрафован на 30 тысяч рублей", - цитирует Григорьянца "Чемпионат".
После 25 сыгранных туров российской Премьер-лиги турнирную таблицу единолично возглавляет "Краснодар". Подопечные Мурада Мусаева набрали 55 очков и на два очка опережают петербургский "Зенит", занимающий на данный момент второе место. Тройку призеров замыкает московский "Спартак", набравший 50 баллов.
Сегодня, 25 апреля, "Краснодар" откроет своим матчем с "Динамо" Махачкала 26-й тур чемпионата России. Стартовый свисток запланирован на 19:30 по столичному времени.
"Зенит" и ЦСКА оштрафованы за нецензурные кричалки фанатов в адрес "Спартака"
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил о штрафах, наложенных на ЦСКА и "Зенит".
Фото: ПФК ЦСКА