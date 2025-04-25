- Пока я еще не завершил карьеру. Я действующий профессиональный футболист. Если нужен, готов перейти. Но предложений что-то нет (улыбается). Какие готов рассмотреть? Первая лига, РПЛ. "Локомотив" рассмотрю. Я готов, в сумасшедшей форме!
Дмитрий Тарасов защищал цвета московского "Локомотива" с 2010 по 2019 год. В составе "железнодорожников" полузащитник становился чемпионом России и три раза становился обладателем Кубка России. Всего в красно-зеленой футболке Тарасов провел 188 матчей, в которых отметился двенадцатью забитыми мячами. Также за свою игровую карьеру он выступал за "Томь", ФК "Москва", казанский "Рубин" и "Велес". В марте футболисту исполнилось 38 лет.
Источник: "Матч ТВ"
Тарасов: предложение от "Локомотива" рассмотрел бы. Я готов, в сумасшедшей форме!
Экс-хавбек "Локомотива" Дмитрий Тарасов рассказал, что еще не завершил карьеру футболиста.
Фото: ФК "Локомотив"