Агкацев, отбив пенальти в матче с "Динамо" Махачкала, получил травму

В Каспийске прошёл матч 26-го тура чемпионата России между махачкалинским "Динамо" и "Краснодаром". В компенсированное время хозяева получили право на исполнение пенальти. К "точке" подошёл Гамид Агаларов, но его удар отразил Станистлав Агкацев.
Однако вратарь получил травму, к нему подбежали представители медицинского штаба "быков". Затем камеры сумели заснять руку голкипера: его левый мизинец находился в неестественном положении и был перебинтован.
В итоге встреча завершилась победой "Краснодара" со счётом 3:2.