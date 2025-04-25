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Агкацев, отбив пенальти в матче с "Динамо" Махачкала, получил травму

Вратарь "Краснодара" Станислав Агкацев, отбив пенальти в конце матча 26-го тура РПЛ с махачкалинским "Динамо", получил травму.
Фото: скриншот с трансляции эфира телеканала "Матч Премьер"
В Каспийске прошёл матч 26-го тура чемпионата России между махачкалинским "Динамо" и "Краснодаром". В компенсированное время хозяева получили право на исполнение пенальти. К "точке" подошёл Гамид Агаларов, но его удар отразил Станистлав Агкацев.

Однако вратарь получил травму, к нему подбежали представители медицинского штаба "быков". Затем камеры сумели заснять руку голкипера: его левый мизинец находился в неестественном положении и был перебинтован.

В итоге встреча завершилась победой "Краснодара" со счётом 3:2.

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