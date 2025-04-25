Мусаев - о ничьей с "Динамо": сами себе создали трудности, сами их героически решили

"Настоящее южное дерби. Мы понимали, что увезти отсюда три очка будет крайне сложно, но сами создали себе проблемы, могли забить. Понимали, что нужно проявить характер, но в конце себе усложнили. Забили бы пенальти и было бы более спокойная концовка, но молодцы. Сами себе создали трудности, сами их героически решили", - приводит слова Мусаева "Матч ТВ".
"Краснодар" 25 апреля в гостях проводил матч 26-го тура сезона-2024/25 Российской Премьер-Лиги и одержал победу со счётом 3:2. К концу второго тайма преимущество чёрно-зеленых составляло два мяча: на голы Мозеса, Батчи и Сперцяна хозяева ответили лишь голом Джавада.
Но на 79-й минуте Сперцян не реализовал пенальти, почти сразу же вторую жёлтую карточку получил Диего Коста, на 86-й минуте Зинович сделал счёт 2:3, а в компенсированное время в ворота "Краснодара" был назначен пенальти. Но Агкацев справился с ударом Агаларова и, тем самым, принес команде победу.
Благодаря этой победе "быки" набрали 58 очков и продолжили занимать первое место в турнирной таблице. Следующим соперником команды Мурада Мусаева станет казанский "Рубин" - встреча пройдёт 3 мая в столице Краснодарского края.