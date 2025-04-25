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Мусаев - о ничьей с "Динамо": сами себе создали трудности, сами их героически решили

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев дал комментарий после победного матча 26-го тура РПЛ с махачкалинским "Динамо" (3:2).
Фото: ФК "Краснодар"
"Настоящее южное дерби. Мы понимали, что увезти отсюда три очка будет крайне сложно, но сами создали себе проблемы, могли забить. Понимали, что нужно проявить характер, но в конце себе усложнили. Забили бы пенальти и было бы более спокойная концовка, но молодцы. Сами себе создали трудности, сами их героически решили", - приводит слова Мусаева "Матч ТВ".

"Краснодар" 25 апреля в гостях проводил матч 26-го тура сезона-2024/25 Российской Премьер-Лиги и одержал победу со счётом 3:2. К концу второго тайма преимущество чёрно-зеленых составляло два мяча: на голы Мозеса, Батчи и Сперцяна хозяева ответили лишь голом Джавада.

Но на 79-й минуте Сперцян не реализовал пенальти, почти сразу же вторую жёлтую карточку получил Диего Коста, на 86-й минуте Зинович сделал счёт 2:3, а в компенсированное время в ворота "Краснодара" был назначен пенальти. Но Агкацев справился с ударом Агаларова и, тем самым, принес команде победу.

Благодаря этой победе "быки" набрали 58 очков и продолжили занимать первое место в турнирной таблице. Следующим соперником команды Мурада Мусаева станет казанский "Рубин" - встреча пройдёт 3 мая в столице Краснодарского края.

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