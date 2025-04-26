"Пока нет. Абсолютно нет. На сто процентов нет. За такие деньги его брали, хотя бы что-то он должен забивать. У него было много моментов, с тем же "Ахматом", но он не забил. Его и брали с целью того, что он бомбардир. Хотя Угальде тоже долго раскачивался. И при Станковиче он начал реализовывать весь свой потенциал", - цитирует Кечинова "РБ Спорт".
Ливай Гарсия перешел в московский "Спартак" из греческого АЕКа в зимнее трансферное окно за 18,7 миллионов евро и заключил контракт до лета 2028 года. Нападающий провел за красно-белых во всех турнирах 9 матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего игрока в 15 миллионов евро.
Сегодня, 26-го апреля, московский "Спартак" на своем поле примет ЦСКА в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. На данный момент команда Деяна Станковича занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 50-ю набранными очками. ЦСКА располагается на четвертой строчке с 48-ю баллами.
Кечинов: Ливая Гарсию брали за большие деньги, он должен хотя бы что-то забить
Экс-игрок "Спартака" Валерий Кечинов рассказал, доволен ли он игрой нападающего красно-белых Ливая Гарсии.
Фото: ФК "Спартак"