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Селюк: если бы не зимняя пауза, "Спартак" точно стал бы чемпионом России

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался об игре "Спартака" в весенней части сезона перед матчем 26-го тура РПЛ с ЦСКА.
Фото: ФК "Спартак" ВКонтакте
"Спартак" обыграет ЦСКА, ну точно не проиграет. Знаете, если бы не было зимней паузы, красно-белые точно выиграли бы чемпионат. Но сейчас ситуация поменялась. Они показывали реально хорошую игру, чемпионскую, забивая по три мяча стабильно. Сейчас почему-то у них случаются провалы в первых таймах, но потом выходит совершенно другая команда, которая просто в атаке разрывает соперника", - поделился Селюк.

Московский "Спартак" встретится в дерби с ЦСКА в рамках 26-го тура чемпионата России. Игра пройдёт сегодня. В турнирной таблице РПЛ после 25 матчей красно-белые занимают третье место с 50 очками. ЦСКА располагается строчкой ниже и отстает от "Спартака" на два очка. возглавляет чемпионскую гонку "Краснодар", у которого 58 очков в 26 встречах.

В первом круге ЦСКА и "Спартак" встречались друг с другом в рамках 14-го тура РПЛ. Игра завершилась победой красно-белых со счётом 2:0. По голу в свой актив записали вингеры Тео Бонгонда и Хесус Медина.

Источник: Legalbet

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