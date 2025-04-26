Кавазашвили: матч с ЦСКА будет очень серьёзной проверкой чемпионских амбиций "Спартака"

"ЦСКА этой весной очень прибавил в игре. Тот факт, что они находятся в пятёрке лучших наших команд говорит о серьёзности этого матча. И в целом любая игра московских команд — это всегда самая интересная часть чемпионата, что советского, что российского. Поэтому матч с ЦСКА будет очень серьёзной проверкой чемпионских амбиций "Спартака", - приводит слова Кавазашвили Legalbet.
"Спартак" и ЦСКА сыграют друг с другом 26 апреля в рамках 26-го тура чемпионата России по футболу сезона-2024/25. Начало встречи, которая пройдет на стадионе "Лукойл Арена", запланировано на 19:30 по московскому времени.
После 25-го тура Российской Премьер-Лиги команда Деяна Станковича имеют в своем активе 50 очков, которые позволяют на данный момент занимать третье место. А подопечные Марко Николича, в свою очередь, за 25 матчей набрали 48 очков, с которыми сейчас располагаются на четвёртой строчке.