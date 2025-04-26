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"Посредственный вратарь, вот и всё". Колосков оценил игру Агкацева

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился своим мнением о выступлении в нынешнем сезоне голкипера "Краснодара" Станислава Агкацева.
Фото: ФК "Краснодар"
"Агкацев играет как умеет. Я бы не назвал его в числе лучших вратарей сезона. Посредственный вратарь, вот и всё", – приводит слова Колоскова Metaratings.

Станислав Агкацев является воспитанником футбольного клуба "Краснодар". В текущем сезоне голкипер принял участие в 29 официальных матчах, в которых оформил 16 "сухарей", а в остальных 13 играх всего пропустил 22 гола. Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего вратаря составляет 5 миллионов евро.

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