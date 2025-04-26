"Очень жаль, что украинские спортсмены до такой степени изменились. Я много раз видел Андрея Шевченко в Москве. Раньше он был вменяемым, адекватным человеком. Видите, как на него влияет пропаганда. Ничего, скоро у них будет другая методичка, жизнь все-таки меняется. И Шевченко тоже поменяется", - приводит слова Колобкова "ВсеПроСпорт".
Ранее Андрей Шевченко, который занимает пост президента Украинской ассоциации футбола, а в 2004 году стал обладателем "Золотого мяча", выступил против отмены отстранения российских команд от участия в международных соревнованиях. По его мнению, данное решение не может быть принято до тех пор, пока на территории Украины проводится специальная военная операция.
Напомним, отстранение российских клубов и сборных от участия в турнирах УЕФА и ФИФА действует с февраля 2022 года.
Колобков: раньше Андрей Шевченко был вменяемым, адекватным человеком
Бывший министр спорта России Павел Колобков высказался о заявлении президента Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко про допуск российских спортсменов.
Фото: ФК "Дженоа"