"Любой результат положительный. Это движение вперед по таблице. До игры хотели выиграть, но как игра складывалась… Вернулись в игру, сравняли, старались нагнетать. Надо переключаться и готовиться к кубковому матчу. Это будет домашний матч. Он обязывает быть другим. Приедем домой и будем смотреть, кто здоров", - приводит слова Галактионова "Матч ТВ".
26 апреля московский "Локомотив" в Ростове-на-Дону проводил матч 26-го тура чемпионата России по футболу с местным "Ростовом". Встреча завершилась вничью со счётом 1:1. Счёт в матче открыли хозяева (на 23 минуте отличился Щетинин), а гости сумели отыграться на 75 минуте (пенальти реализовал Батраков).
Благодаря этому результату "Локомотив" набрал 45 очков и продолжил занимать шестое место в турнирной таблице, а "Ростов" с 37-ю очками располагается на седьмой строчке.
Галактионов - о ничьей с "Ростовом": это движение вперед по таблице
Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов прокомментировал ничейный результат матча 26-го тура РПЛ с "Ростовом" (1:1).
Фото: ФК "Локомотив"