Огненная концовка в дерби

Обе команды начали активно, хоть и без моментов, с первый минут распределившись по ролям – «Спартак» забрал мяч под контроль и активно прессинговал в случае потери; ЦСКА выбрал стратегию игры вторым номером, рассчитывая на контратаки и вертикальную игру. В таком рисунке и проходил весь тайм. При этом доминация «Спартака» во владении мячом не помогала создавать моменты. Большинство своих атак хозяева проводили через левый фланг, с Маркиньосом в роли главного креативщика, и почти все эти атаки разбивались об организованную оборону. За весь первый тайм «Спартак» не создал по-настоящему опасный моментов, в сумме имея всего 0,2xG.
ЦСКА не стеснялся начинать свои атаки через дальний удар Акинфеева в направлении Гуарирапы, который был очень полезен сегодня. Всего за матч поучаствовал в семи верховых единоборствах, чаще всего делая скидки на находящихся неподалеку Коиту или Файзулаева. Стандарты – одно из главных оружий ЦСКА Николича, и они сработали и в этот раз. Первый гол пришел после углового, мяч отскочил к уже вышеупомянутому Гуарирапе, тот отправил мяч в сетку. Закрытый первый тайм остался за ЦСКА, что дало армейцам возможность продолжать действовать по тому же плану с преимуществом – «Спартак» начал раскрываться.
Второй тайм в том же рисунке
Во второй тайме «Спартак» добавил в эмоциях и конкретике. За первый 15 минут было создано больше опасности у ворот ЦСКА чем за весь первый тайм, но все равно недостаточно. Оборона армейцев выглядела почти неуязвимой, несмотря на наличие в ней дебютанта. Спартаковцы заводились, как и игроки ЦСКА – стало больше фолов и стычек в обе стороны, Кирилл Левников продолжал раздавать желтые.
Левников стал центральной фигурой во втором тайме, так как ему дважды пришлось смотреть VAR, оба раза поднимался вопрос о пенальти в ворота ЦСКА. В первом случае решение не было изменено, фол на Маркиньосе не был зафиксирован. Но в концовке матча в единоборстве с Гарсией мяч в руку попал молодому Абдулкадырову. Свой пенальти «Спартак» все таки получил – 1:1 – Барко.
Сумасшедшие последние минуты
А дальше началось самое интересное. «Спартак», у которого не получалось ничего без пенальти всю игру, получил шанс вырвать победу, но забыл что надо при этом не пропустить. ЦСКА сразу же после пропущенного провел быструю атаку через правый фланг, где Зобнин вместо того, чтобы сыграть попроще и выбить под давлением в аут, начал пытаться сохранить мяч и потерял его. Прострел на Бистровича – тот здорово реализовал момент.
У «Спартака» осталось ещё около семи минут добавленного времени чтобы сравнять. Был настоящий навал, где в штрафную ходил Максименко. У ЦСКА был шанс увеличить разрыв в контратаке – ворота были пустые, но игрок атаки забыл правила оффсайда и зачем-то отдал передачу, когда за линией был лишь один игрок «Спартака». В добавок во время одного из финальных угловых Бабич умышленно сыграл рукой и получил удаление.
Огненная концовка в дерби и заслуженная победа ЦСКА. Николич выиграл сербскую тактическую дуэль у Станковича, а игроки ЦСКА были лучше в ключевых эпизодах, лучше реализовали немногочисленные шансы. «Спартак» окончательно выбывает из чемпионской гонки, а «дерби всея Руси» будет заочно продолжаться ещё четыре оставшихся тура – команды побороться между собой за бронзу.
Фото: ФК ЦСКА, ФК «Спартак»