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Гафин - о Дугласе Сантосе: натурализация должна сочетаться с его выступлением за сборную России

Глава совета директоров московского "Динамо" Дмитрий Гафин высказался о натурализации левого защитника петербургского "Зенита" Дугласа Сантоса.
Фото: ФК "Зенит"
"Натурализовать легионеров надо только для того, чтобы они представляли национальную сборную. В случае Дугласа Сантоса — он больше не считается легионером, но при этом по каким-то причинам не играет в сборной. Прочитал, что он до сих пор выбирает между Бразилией и Россией. Мне кажется, что правило должно сочетаться с тем, чтобы он был заигран за сборную", - приводит слова Гафина "СЭ".

Бразильский защитник Дуглас Сантос после 5 лет выступлений в составе петербургского "Зенита" в октябре 2024 года был принят в российское гражданство. Позднее стало известно, что ФИФА разрешило бразильцу сменить спортивное гражданство. Это означает, что Сантос перестал считаться легионером в Российской Премьер-Лиге, а также получил право выступать за сборную России.

Однако тренерский штаб национальной команды во главе с Валерием Карпиным дважды не включил натурализованного защитника в окончательный состав футболистов, приглашённых для участия в учебно-тренировочном сборе.

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