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Мостовой: "Спартак" после поражения от ЦСКА отвалился от интриги за чемпионство в РПЛ

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался о турнирных перспективах "Спартака" в сезоне-2024/25 Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Спартак"
"Давайте не будем говорить о шансах "Спартака" на третье место. Какая разница — третье, четвёртое или второе место? Только чемпионство! В ситуации, когда у нас нет еврокубков, нужно бороться только за золото. Интрига за чемпионство продолжится до последних туров, но теперь "Спартак" отвалился от этой интриги", - приводит слова Мостового "Чемпионат".

Московский "Спартак" в домашнем матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 потерпел поражение столичному ЦСКА со счётом 1:2. После этого поражения красно-белые, у которых в активе остались 50 очков, опустились на четвёртое место в турнирной таблице: они пропустили вперед ЦСКА, который набрал 51 очко. Кроме того, второе место занимает "Зенит" (54 очка), а первое место - "Краснодар" (58 очков).

В оставшихся четырёх матчах "Спартак" на выезде сыграет против воронежского "Факела", московского "Динамо", самарских "Крыльев Советов", а дома примет подмосковные "Химки".

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