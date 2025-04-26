"Давайте не будем говорить о шансах "Спартака" на третье место. Какая разница — третье, четвёртое или второе место? Только чемпионство! В ситуации, когда у нас нет еврокубков, нужно бороться только за золото. Интрига за чемпионство продолжится до последних туров, но теперь "Спартак" отвалился от этой интриги", - приводит слова Мостового "Чемпионат".
Московский "Спартак" в домашнем матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 потерпел поражение столичному ЦСКА со счётом 1:2. После этого поражения красно-белые, у которых в активе остались 50 очков, опустились на четвёртое место в турнирной таблице: они пропустили вперед ЦСКА, который набрал 51 очко. Кроме того, второе место занимает "Зенит" (54 очка), а первое место - "Краснодар" (58 очков).
В оставшихся четырёх матчах "Спартак" на выезде сыграет против воронежского "Факела", московского "Динамо", самарских "Крыльев Советов", а дома примет подмосковные "Химки".
Мостовой: "Спартак" после поражения от ЦСКА отвалился от интриги за чемпионство в РПЛ
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался о турнирных перспективах "Спартака" в сезоне-2024/25 Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Спартак"