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Наумов: очень беспокойно за судьбу "Локомотива", команда стремится к середнякам

Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов высказался о том состоянии, в котором сейчас пребывает московский клуб.
Фото: ФК "Локомотив"
"Состав "Локомотива" будет ещё ослабевать. Команда уже больше стремится к середнякам. Нет нападающего, нет сильного центрального защитника. Очень плохо. Ведущие игроки будут задумываться об уходе. Цель руководства — попытаться удержать хотя бы тех, кто есть. Всё тревожно, очень беспокойно за судьбу "Локомотива", - приводит слова Наумова Legalbet.

Московский "Локомотив" под руководством тренерского штаба во главе с Михаилом Галактионовым в 26 матчах чемпионата России сезона-2024/25 набрал 45 очков, которые позволяют команде на данный момент занимать шестое место в турнирной таблице. В следующем туре красно-зелёные 3 мая дома сыграют против "Оренбурга".

Кроме того, "железнодорожники" продолжают свое выступление в Кубке России - на стадии второго этапа 1/2 финала Пути регионов 30 апреля они на своём поле сыграют против "Ростова".

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