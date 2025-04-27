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Юран: игра со "Спартаком" может стать определяющей для Лички

Футбольный тренер Сергей Юран высказался по поводу будущего наставника московского "Динамо" Марцела Лички.
Фото: ФК "Динамо" Москва
"Я допущу, что для Марцела Лички игра со "Спартаком" может стать определяющей, потому что разговоры в этом плане уже ходят. Это будет для него спасением, если попадут в тройку лучших в РПЛ или выиграют Кубок России. В матче со "Спартаком" на карте будет стоять многое", - приводит слова Юрана "Матч ТВ".

Московское "Динамо" под руководством тренерского штаба во главе с Марцелом Личкой в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги за 26 матчей набрало 47 очков, которые позволяют команде занимать пятое место в турнирной таблице.

Кроме того, бело-голубые продолжают выступление в Кубке России - 29 апреля на стадии второго этапа 1/2 финала Пути регионов они в гостях сыграют против московского "Спартака". Начало встречи запланировано на 20:30 мск.

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