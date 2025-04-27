Бабаев - о деле с переходом Влашича: "Вест Хэм" не общался с нами

- Опять перенесли рассмотрение дела по существу. Ждем буквально в течение месяца, надеюсь, получим наконец решение. «Вест Хэм» не общался с нами, игнорирует, - заявил Роман ТАСС.
Напомним, что Влашич перешел из ЦСКА в "Вест Хэм" летом 2021 года. В августе 2022 года Бабаев заявил, что английский клуб полностью не рассчитался за трансфер игрока. В конце октября того же года армейцы приняли решение обратиться в ФИФА для урегулирования этого вопроса. В июне 2023 года "Вест Хэм" подал апелляцию на решение палаты по разрешению споров ФИФА обязать клуб выплатить ЦСКА задолженность за трансфер хорватского полузащитника Николы Влашича.