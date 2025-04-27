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Баранник: мы видим на протяжении всего сезона нестабильную игру "Зенита"

- Экс-полузащитник "Зенита" Дмитрий Баранник высказался о ничьей сине-бело-голубых в матче 26-го тура чемпионата России с московским "Динамо" (1:1).
Фото: ФК "Зенит"
- К сожалению, мы видим на протяжении всего сезона нестабильную игру "Зенита". Хорошие матчи чередуются с неудачными Всё это говорит о нынешнем состоянии команды, о её уровне. Чего-то им не хватает, хотя по составу не скажу, что "Зенит" ослаб, - сказал Дмитрий "Совспорту".

Напомним, во вчерашнем матче 26 тура РПЛ "Зенит" не смог справиться с "Динамо" на выезде. Педро вывел команду вперед, однако Ярослав Гладышев восстановил равновесие.

На данный момент команда Сергея Семака занимает второе место, имея в своем активе 54 очка и отставая от "Краснодара" на 4 очка. В следующем туре "Зенит" примет на своем поле "Пари НН". Встреча состоится 4 мая.

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