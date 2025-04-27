- Я думаю, что шансов не очень много, но они есть. Команда играет с хорошим энтузиазмом, у них хорошая атмосфера, старательные игроки. Я бы не стал сбрасывать со счетов ни одну команд из четырёх, - заявил Сёмин "Матч ТВ".
26 апреля команда Деяна Станковича потерпела поражение в дерби против московского ЦСКА со счетом 1:2 и опустилась на четвертое место, имея в своем активе 50 очков в 26 матчах. В следующем туре красно-белые встретятся на выезде с воронежским "Факелом". Игра состоится 4 мая.
Сёмин - о шансах "Спартака" на чемпионство: шансов не очень много, но они есть
Экс-тренер "Локомотива" Юрий Сёмин оценил шансы московского "Спартака" завоевать золотые медали РПЛ.
Фото: "Чемпионат"