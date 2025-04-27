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Чанов: я не видел робости у Абдулкадырова в матче со "Спартаком"

Экс-тренер вратарей Вячеслав Чанов оценил дебют Джамалутдина Абдулкадырова в мачте со "Спартаком".
Фото: РИА Новости
- то бы ни выходил из группы молодых футболистов, я не видел у них робости, в том числе и у Абдулкадырова в матче со "Спартаком". Характер тоже должен воспитываться, и я думаю, тут также приложена рука тренерского штаба. Очень хорошо, что молодёжь не подводит Николича, - сказал Чанов корреспонденту "Совспорта".

Во вчерашнем матче между "Спартаком" и ЦСКА (1:2) состоялся дебют за основную команду в официальных встречах защитника гостей Джамалутдина Абдулкадырова. Игрок отыграл весь матч. Абдулкадыров является воспитанником ЦСКА, прошёл путь от U-16 до основной команды.

Благодаря победе, ЦСКА поднялся на третью строчку в РПЛ, обогнав "Спартак". В активе команды Николича 51 очко в 26 турах.

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