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Червиченко: у "Зенита" против "Динамо" был синдром "Краснодара"

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал потерю очков "Зенитом" в матче с московским "Динамо" (1:1) в 26-м туре Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Зенит"
"Зенит" плох, а "Динамо" было лучше, особенно во втором тайме. Не знаю, как команда собирается выигрывать. В прошедшем матче у "Зенита" был синдром "Краснодара". Питерцы забили один мяч и вместо того, чтобы добивать, начали зачем-то сохранять счёт. А в конце игры чуть не проиграли матч вообще", — сказал Червиченко "Чемпионату".

Матч между "Динамо" и "Зенитом" в рамках 26-го тура РПЛ прошел в субботу, 26 апреля, и закончился вничью со счетом 1:1. В первом тайме счет открыл вингер петербуржцев Педро, а после перерыва полузащитник бело-голубых Ярослав Гладышев забил ответный гол.

После 26-го тура отставание "Зенита" от "Краснодара" увеличилось до четырех очков. Командам осталось провести по четыре матча до конца текущего розыгрыша чемпионата России.

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