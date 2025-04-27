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Учредитель "Акрона": надеюсь, мы сможем продлить контракт с Дзюбой

Учредитель "Акрона" Павел Морозов надеется, что клуб продлит контракт с Артемом Дзюбой.
Фото: ФК "Акрон"
"Надеюсь, мы сможем договориться с Дзюбой и подпишем его еще на один сезон. Впечатляет ли его игра? Понятно, что есть моменты со скоростными характеристиками, но у него фантастическое голевое чутье. Он умеет выбирать нужное место на поле", - цитирует Морозова "СЭ".

Артем Дзюба перешел в тольяттинский "Акрон" в летнее трансферное окно 2024 года на правах свободного агента и заключил контракт на один год. В текущем сезоне нападающий провел во всех турнирах 20 матчей и записал на свой счет 9 забитых мячей и 5 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 36-летнего форварда в 1,8 миллионов евро.

После 25-ти сыгранных туров команда Заурбека Тедеева располагается на десятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 29-ю набранными очками.

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