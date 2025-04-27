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Александр Кержаков: с трудом верится, что "Зенит" станет чемпионом

Экс-игрок сборной России Александр Кержаков высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
Фото: РПЛ
"Верю ли я, что "Зенит" станет чемпионом? Мне бы этого очень хотелось, но в такое с трудом верится. Сейчас все в руках и ногах у "Краснодара". Они лидируют и даже имеют право на ошибку. В то же время, календарь полегче у "Зенита", - цитирует Кержакова Sport24.

После 26-ти сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 58-ю набранными очками, петербургский "Зенит" располагается на второй строчке с 54-мя очками в своем активе.

По итогам сезона-2023/2024 "Краснодар" стал серебряным призером чемпионата России. Напомним, что команда Сергея Семака является бессменным чемпионом страны на протяжении шести лет кряду. В мае этого года "Зенит" отпразднует сто лет со дня основания клуба.

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