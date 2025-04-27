"По повторам, которые транслирует вещатель, непонятно, кто в этом моменте сыграл в мяч. Думаю, то же самое сказали арбитры. Главное – сыграл ли игрок "Рубина" в мяч, если сыграл – это угловой. Но главный вопрос, почему в матчах "Спартака" или "Зенита", ЦСКА – нормальные повторы есть, а у "Факела", который борется за выживание, нет", - приводит слова Федотова "Чемпионат".
Описываемый эпизод произошёл на 16-й минуте матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 между казанским "Рубином" и воронежским "Факелом". Защитник хозяев Дмитрий Кабутов после навеса мяча в штрафную хотел выбить его на угловой, но не заметил игрока гостей Игоря Калинина и столкнулся с ним. После просмотра эпизода на мониторе ВАР главный арбитр Роман Сафьян не стал назначать пенальти.
Встреча между "Рубином" и "Факелом" завершилась победой казанского клуба со счётом 2:1.
Экс-арбитр Федотов высказался о решении судьи не назначать пенальти в ворота "Рубина"
Бывший арбитр Игорь Федотов высказался о решении судейской бригады не назначать пенальти в ворота "Рубина" в первом тайме матча 26-го тура РПЛ с "Факелом".
Фото: ФК "Факел"